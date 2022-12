Mondiali, la Francia fa un regalo speciale a Giroud: il motivo!

La Francia ha pubblicato sui social un video ritraente la squadra francese che festeggia il 52esimo gol in Nazionale di Oliver Giroud. Grazie al gol siglato negli ottavi di finale nella sfida contro la Polonia vinta 3-1 dalla squadra di Deschamps, l’attaccante rossonero ha superato Thierry Henry nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia francese.

“UN RECORD LEGGENDARIO, celebrato da tutto il gruppo. Capocannoniere nella storia degli azzurri, Oliver Giroud ha ricevuto una maglia svasata 5️⃣2️⃣, così come il numero di gol segnati dal novembre 2011 (117 presenze con la Nazionale)!”, il messaggio pubblicato e rivolto al numero 9.

Prima dell’inizio del Mondiale, la sua titolarità non era per nulla scontata, data la concorrenza con il pallone d’oro in carica Karim Benzema. A causa dell’infortunio di quest’ultimo, però, è toccato a Oliver prendersi la responsabilità di guidare l’attacco francese arrivando a segnare 3 reti. All’eta di 36 anni l’ex Chelsea risulta essere ancora decisivo, come dimostrato con la maglia rossonera.

Giroud

L’uomo dei derby, l’uomo dello scudetto e chissà se potrà diventare anche l’uomo del Mondiale. Di certo una persona in più a sostenerlo è mister Pioli, che ieri ha dichiarato di tifare per la sua Francia.