Scaroni si gode Giroud: “È merito nostro, è successo al Milan!”

Con il Mondiale ormai in dirittura d’arrivo, per le squadre di Serie A è tempo di tornare in campo per prepararsi al meglio in vista della ripresa di gennaio.

La sua di preparazione il Milan la sta svolgendo negli Emirati Arabi, dove resterà per una decina di giorni e prenderà parte ad un piccolo torneo insieme a Liverpool e Arsenal.

Non è il caso di Theo Hernandez e Giroud, qualificati alla semifinale di Qatar 2022 con la Francia, che sperano di raggiungere i loro compagni il più tardi possibile.

Giroud Francia Mondiale

Scaroni, parole al miele per Giroud: “Lui è un motivo di orgoglio”

Proprio del centravanti francese, protagonista del Mondiale con la sua nazionale, ha parlato il presidente del Milan Paolo Scaroni, che ha elogiato il giocatore.

Ai microfoni di Sky Sport, infatti, ha letteralmente speso parole al miele per lui: “Sta facendo molto, molto bene. Credo che la qualificazione della Francia si debba molto a lui. Noi del Milan l’abbiamo un po’ rivitalizzato, ho l’impressione che con noi abbia trovato nuove motivazioni che ha trasferito anche in nazionale. Diciamo che anche noi abbiamo giocato un piccolo ruolo nel successo ottenuto fin qui dalla Francia“.

Un commento, poi, sul momento vissuto dalla squadra rossonera: “Quando sono diventato presidente era una giornata tempestosa a Milano. E dicevo che questa giornata mi ricordava la tempesta che avevo alle spalle. Per me in particolare, quello che stiamo vivendo è un momento magico. Sono orgoglioso che il Milan sia popolare in tutto il mondo“.

Gabriella Ricci