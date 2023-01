Dove vedere Lazio-Milan, TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN. Dopo la brutta esperienza di Riad, il Milan è chiamato a lanciare subito un segnale di ripartenza in una partita però tutt’altro che priva di insidie.

Ad attendere i rossoneri ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, squadra in grande forma ed in lotta per un posto in Champions League. In caso di vittoria, la squadra di Pioli accorcerebbe la distanza dal Napoli, capolista solitaria adesso lontana 12 punti.

Nell’ultimo precedente tra le due squadre, Tonali regalò in extremis una vittoria decisiva nella corsa Scudetto.

Lazio Milan Tonali

Quando si gioca Lazio-Milan

Il match, valido per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, è in programma martedì 24 gennaio allo Stadio Olimpico. Fischio d’inizio fissato alle ore 20,45.

Sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere la gara. I due assistenti saranno Tolfo e Galetto, IV Uomo Abisso. Al VAR Aureliano, AVAR Paganessi.

Dove vedere Lazio-Milan

Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Per assistere all’evento su televisione basterà aprire l’apposita applicazione con smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Per la diretta streaming invece si potrà accedere al portale tramite il proprio dispositivo smartphone, IOS e Android, oppure facendo il login sul sito ufficiale di DAZN.

Probabili formazioni

Ancora qualche dubbio da sciogliere per Stefano Pioli, soprattutto nel reparto offensivo. Krunic, rientrato ieri in gruppo, difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Brahim verso la conferma.

Davanti Origi insidia Giroud, con il francese però in vantaggio. Kjaer, dopo il passo falso in Supercoppa, tornerà in panchina: al suo posto si rivedrà Kalulu. Stesso item per Messias, con Saelemaekers pronto ad una maglia dal primo minuto.

MILAN (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.

Scelte quasi obbligate invece per Maurizio Sarri. Davanti, vista l’indisponibilità di Immobile, verrà confermato Felipe Anderson da falso nueve, affiancato da Zaccagni e Pedro.

Il centrocampo di qualità sarà composto da Cataldi, Luis Alberto e Milinkovic. Unico ballottaggio in difesa, dove Casale e Patric si giocano una maglia da titolare.

LAZIO (433): Provedel; Lazzari; Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Lui alberto, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.