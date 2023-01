Dove vedere Milan-Roma, in TV e in streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN-ROMA – Per la prima volta dopo la sosta dei Mondiali, il Milan torna in scena a San Siro contro la Roma, per il primo big match del 2023.

Nello scorso turno, la vittoria in trasferta contro la Salernitana ha dato ottimi segnali all’ambiente, complice la sconfitta del Napoli nello scontro diretto contro l’Inter.

Ora, però, per sperare di accorciare ulteriormente il gap di punti con la capolista partenopea, i rossoneri dovranno vedersela con un’avversaria ostica in questa sfida valevole per il diciottesimo turno di Serie A: i giallorossi allenati da José Mourinho, il quale, però, seguirà il match dalla tribuna causa squalifica. Al suo posto, in panchina ci sarà il vice allenatore Foti.

DOVE VEDERE MILAN ROMA

Quando si gioca Milan-Roma

La sfida tra Milan e Roma si giocherà questa sera, domenica 8 gennaio, allo stadio San Siro. Il fischio d’inizio dell’arbitro Massa, della sezione di Imperia, è fissato alle ore 20,45. Gli assistenti designati per la partita sono Lo Cicero e Di Iorio, mentre il quarto uomo sarà Aureliano. Assegnato al VAR Irrati e come AVAR Piccinini.

Dove vedere Milan-Roma, in tv e in streaming

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo. Il ruolo di commentatore tecnico, invece, spetterà all’ex calciatore di Serie A Massimo Gobbi.

Pertanto, la sfida sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un decoder Sky Q. In alternativa, pure su TIMVISION BOX o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Certamente, per gli abbonati sarà possibile seguire la partita in diretta streaming tramite l’app o il sito web ufficiale della medesima piattaforma su dispositivi mobili (Android o IOS), ma anche da PC.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

In vista di questo big match, l’unico dubbio dell’allenatore Stefano Pioli riguarda la trequarti, con il consueto ballottaggio tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz. Sebbene il belga sia entrato bene dalla panchina durante l’ultima trasferta, sfiorando in due occasioni la prima rete ufficiale con il Milan (gioia negata poi da uno strepitoso Guillermo Ochoa), il tecnico rossonero sembrerebbe intenzionato a confermare lo spagnolo come titolare. Difesa dei pali nuovamente affidata, invece, a Ciprian Tatarusanu. Difatti, l’undici anti Roma del Milan sarà, con molta probabilità, lo stesso che abbiamo visto in azione contro la Salernitana.

Per quanto riguarda gli avversari, invece, la novità più importante nella probabile formazione scelta dallo Special One per contrastare il Milan sarà il ritorno dal primo minuto di Tammy Abraham, rimasto inizialmente in panchina nell’ultima partita, ovvero la vittoria casalinga per 1-0 contro il Bologna. Il centravanti inglese dovrebbe prendere il posto di Nicolò Zaniolo, uscito dolorante nell’ultima partita dopo aver accusato un colpo.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti)

Ruggero Gambino