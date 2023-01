Dove vedere Milan-Sassuolo, TV e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO. Missione ripartire. Dopo il terribile inizio di 2023, il Milan di Pioli è chiamato a lanciare un segnale.

Oggi, contro il Sassuolo, non sono ammessi passi falsi. La squadra di Dionisi non vince in Serie A dal 24 ottobre scorso, quando battè l’Hellas Verona per 2-1.

Nell’ultimo incontro, giocato lo scorso 30 agosto a Reggio Emilia, non si andò oltre lo 0-0.

Quando si gioca Milan-Sassuolo

La sfida, valida per la prima giornata del girone di ritorno, è in programma oggi, domenica 29 gennaio, a San Siro. Fischio d’inizio fissato per le 12,30. Il direttore di gara sarà Giua, della sezione di Olbia. Gli assistenti saranno Rossi, di Rovigo, e Perrotti, di Campobasso. Quarto uomo Marchetti. Al VAR ci sarà Banti, AVAR Dionisi.

Dove vedere Milan-Sassuolo

Il match sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

Per quanto riguarda DAZN, gli abbonati potranno accedere tramite l’apposita app fruibile su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per lo streaming invece basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o accedere all’applicazione su dispositivi IOS/Android.

Per gli abbonati Sky invece il match verrà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per lo streaming si potrà usufruire del servizio Skygo, accessibile su dispotivi IOS/Android o su PC.

De Ketelaere Milan Sassuolo

Probabili formazioni

Fiducia a De Ketelaere! Secondo Sky Sport, Pioli si affiderà a lui sulla trequarti: il belga, autore di una stagione confusionaria, avrà una nuova chance per guadagnarsi la fiducia del mister e dei tifosi. Brahim partirà dalla panchina, con la possibilità di subentrare nel secondo tempo.

Pioli recupera anche Calabria e Theo Hernandez, ma sarà senza Bennacer e Tomori, il primo squalificato, il secondo out per una lesione al muscolo rotatorio dell’anca sinistra.

Ad affiancare Tonali non ci sarà Pobega, bensì Krunic, rientrato a disposizione contro la Lazio. I due centrali di difesa saranno Kjaer e Kalulu.

Davanti Saelemaekers è in vantaggio su Messias per una maglia da titolare. Intoccabili Leao e Giroud.

Milan (4231): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud.