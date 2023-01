Diaz o De Ketelaere? Le probabili scelte di Pioli per Lazio-Milan

Oggi è il grande giorno. Questa sera andrà in scena allo Stadio Olimpico Lazio-Milan, partita dal profumo di Champions League.

I biancocelesti, dopo un periodo alterno di risultati, hanno la grande occasione di agganciare il terzo posto. I rossoneri, invece, hanno l’obbligo di riscattare i due pareggi consecutivi in campionato e la pesante sconfitta in Supercoppa.

Pioli Lazio-Milan

Verso Lazio-Milan: Dest a sostituire Theo Hernandez

Il Milan non può più permettersi di sbagliare, ragion per cui Pioli manderà in campo la miglior formazione possibile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli unici dubbi riguardano la trequarti ed il ruolo di centroavanti. Per il ruolo di trequartista Brahim Diaz rimane leggermente in vantaggio su Pobega e Vranckx. In attacco, invece, Giroud davanti a Origi.

La scelta per sostituire l’acciaccato Theo Hernandez ricadrà sul giovane statunitense Dest. Di seguito le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): : Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli