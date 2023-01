Calciomercato Milan, novità per rinnovi di Leao e Giroud: le ultime

Il Milan è atteso domani sera a Roma dove affronterà la Lazio in una partita delicata, dove sarà necessario reagire dopo l’umiliazione in Supercoppa Italiana.

Maldini e Massara sembrano intenzionati a tornare sul mercato e nelle ultime ore si stanno facendo insistenti le voci di un possibile approdo di Zaniolo a Milano.

Il classe ’99 è in uscita dalla Roma e potrebbe rappresentare un rinforzo molto utile alla squadra di Stefano Pioli.

Anche sul fronte rinnovi arrivano notizie confortanti per i rossoneri. Sembra sempre più vicino l’accordo con Olivier Giroud, che potrebbe prolungare la sua permanenza di un altro anno.

Rinnovi Giroud Leao

“Ho voglia di rinnovare il mio contratto con il Milan. Con la vittoria dello scudetto sono entrato nel cuore dei tifosi milanisti. Sto parlando con la società per il rinnovo, se ci sarà la possibilità di finire la carriera ad alti livelli al Milan lo farò.”

Queste le parole dell’attaccante rossonero, intervistato dall’emittente transalpina Canal Football Club.

Per quanto riguarda la situazione di Rafa Leao invece non sembra esserci nessuna novità. Il portoghese andrà in scadenza a giugno del 2024 e la dirigenza vorrebbe blindarlo il prima possibile.

Francesco Buffa