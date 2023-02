Giroud rialza il Milan, dopo il gol è il momento della firma

Nella serata di ieri, allo Stadio San Siro, il Milan ha ritrovato il successo dopo oltre un mese. Decisivo, ancora una volta, Olivier Giroud. Il centravanti francese, con un colpo di testa, ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Stefano Pioli.

Il Diavolo sale così al terzo posto in classifica, in attesa di capire cosa farà la Roma in casa del Lecce e l’esito del big match tra Lazio ed Atalanta in programma questa sera.

Olivier Giroud Milan

Un gol che sa di rinnovo, Giroud rilancia il Milan

Sono 7 le reti di Olivier Giroud in questo campionato, che a 36 anni continua a trascinare il Milan. Resta ancora aperta la questione legata al suo rinnovo di contratto, inizialmente sembrava una semplice e pura formalità, ma poi l’ex Chelsea ha deciso di temporeggiare. Ora potrebbe essere arrivato il momento di mettere a segno anche la firma sulla sua permanenza in rossonero.

Nel giro dei prossimi giorni, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è atteso un incontro tra le parti che potrebbe risultare decisivo.