Milan, ultime news di formazione in vista del derby: Pioli pronto al cambio modulo per rilanciare i rossoneri!

Il derby di domenica sera sarà uno snodo fondamentale per la stagione rossonera. Vincere per rilanciarsi o, in caso di sconfitta, protrarre lo stato di crisi che persiste da diverse settimane. Urgono punti in classifica, Stefano Pioli è chiamato a dare la scossa proprio nella partita più sentita.

Le probabili scelte del tecnico in vista del big match sono quasi obbligate, almeno per quello che riguarda il pacchetto arretrato. Con Maignan ancora ai box, tra i pali ci sarà ancora una volta Tatarusanu. La linea difensiva sarà composta con ogni probabilità da Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez. Tomori tornerà disponibile verosimilmente per l’andata di Champions League contro il Tottenham.

Pioli Milan formazione

Probabile cambio modulo per il derby: Pioli pensa al 4-3-3!

Assenza pesante anche a centrocampo per Pioli, Bennacer ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro e sarà dunque costretto a dare forfait. Motivo per cui la mediana potrebbe essere rafforzata e, secondo Calciomercato.com, il tecnico parmense valuta in tale direzione un possibile centrocampo a 3 in cui Tonali verrà affiancato con ogni probabilità da Krunic e da uno tra Pobega e Vranckx.

Davanti sicuro del posto a sinistra Leao, mentre a destra è ballottaggio apertissimo tra Messias e Saelemaelers. Davanti, ça va sans dire, Olivier Giroud, mattatore del derby dello scorso anno che cambiò la stagione del Milan.

Inutile sottolineare che nell’ambiente rossonero, un epilogo come quello, sia quanto più di buono in questo momento si possa sperare.

Matteo Gregori