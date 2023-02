Juric in conferenza stampa: “Del Milan ho paura di tutto, quando sono in difficoltà sono più pericolosi”

Domani andrà in scena la sfida tra Milan e il Torino di Ivan Juric, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan è reduce da 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime cinque di campionato. Un bottino troppo povero per la squadra Campione d’Italia.

Domani per i ragazzi di Stefano Pioli la possibilità di rialzare la testa e provare a recuperare terreno prezioso per un posto nella prossima Champions League.

Il tecnico rossonero, in conferenza stampa, ha detto che “servirà coraggio” per affrontare il Torino che ha già battuto il Milan all’andata e in Coppa Italia.

Il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha presentato la sfida in conferenza stampa

Ivan Juric Torino

La conferenza stampa di Juric

Come ha preparato questa partita? Abbiamo recuperato, fatto un allenamento buono e lavorato sui dettagli per vedere dove mettere in difficoltà il Milan

Sulla sfida di domani sera: Mi dispiace affrontare il Milan non al massimo delle sue condizioni. Queste squadre sono più pericolose quando sono in difficoltà, il Milan è un esempio del calcio strano: con la Roma vincevano 2-0 e poi hanno preso due gol da calci piazzati, e poi ecco i risultati negativi. Del Milan ho paura di tutto, hanno due o tre fuoriclasse e gli altri di grandissimo livello