Rinnovi Milan, il punto su Leao e Giroud: cosa manca per chiudere

Il Milan è ormai in piena crisi. I risultati in campionato non arrivano e quella di domenica scorsa contro l’Inter è stata la terza sconfitta consecutiva.

L’ambiente è scosso e persino Pioli, portato in trionfo dopo la vittoria dello Scudetto, ora è nel mirino delle contestazioni dei tifosi.

Il ritorno di Ibrahimovic e l’aria della Champions League potrebbero galvanizzare nuovamente i rossoneri ma è chiaro che serva un cambio di marcia.

La questione rinnovi è aperta da tempo, con Maldini e Massara che hanno come priorità quella di blindare i gioielli della squadra.

Rinnovo Giroud Leao

Si parla innanzitutto di Giroud e Leao, due protagonisti della cavalcata trionfale della scorsa stagione.

Il francese pare sul punto di accettare un rinnovo contrattuale. Per ora non si conoscono i dettagli ma dall’ambiente trapela ottimismo.

Diverso è il discorso per Rafa Leao, la giovane stella di questo Milan che è diventato l’oggetto dei desideri di molti top club europei.

È ormai noto il fatto che esita una trattativa in corso ma le parti sembrano essere ancora distanti. Trattenere Leao sarebbe importantissimo ma il Milan ha bisogno di chiarezza se vuole davvero ripartire da basi solide sulle quali costruire il proprio futuro.

