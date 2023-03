Biglietti Milan-Napoli di Champions League: tutte le informazioni

BIGLIETTI MILAN-NAPOLI– Dopo giorni di attesa sono state rese note tramite un comunicato ufficiale sul sito web le modalità di vendita dei biglietti di Milan Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League.

Champions che ad oggi sembra essere la competizione in cui i rossoneri vadano meglio. Viste anche le belle prestazioni che i rossoneri hanno sfoderato contro il Tottenham di Antonio Conte che hanno consentito a Pioli e ai suoi ragazzi di arrivare agli ottavi dove gli attuali campioni d’Italia si sfideranno contro i papabili vincitori del prossimo scudetto.

Milan Pioli Champions

Biglietti Milan Napoli: le date

La richiesta per i biglietti da parte dei tifosi è letteralmente alle stelle con una moltitudine di fan che hanno invaso di commenti e richieste a proposito dei ticket e delle date di emissione. Quest’oggi tramite comunicato ufficiale i tifosi hanno finalmente avuto la risposta alla domanda che si sono posti sin dai momenti successivi al sorteggio.

I tagliandi verranno emessi a partire da domani (21 marzo), la seconda fase di vendita inizierà invece venerdì 24 marzo.

Biglietti Milan-Napoli: le informazioni

Il Milan vuole un San Siro pronto a spingere i propri calciatori verso una vittoria che sarebbe molto importante anche in ottica ritorno. Proprio per questo le varie fasi di vendita sono volte a far acquistare più biglietti possibili ai supporters rossoneri.

La prima fase, quella che inizierà domani, riguarderà gli Abbonati Serie A, inizierà dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo. Ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23.

La seconda fase riguarderà i possessori della Card “Cuore Rossonero” quest’ultima inizierà da venerdì 24 marzo alle 12.00 ed i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l’8 marzo 2023.

La vendita libera non ha ancora una data ben precisa, ma verranno messi in vendita i biglietti invenduti nelle precedenti fasi.

Un altro fattore molto importante riguarda il cambio nominativo, che per l’occasione sarà vietato, il prezzo parte dai 59 euro della fase abbonati.

Andrea Mariotti