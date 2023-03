Kalulu è ottimista: “Al 98% andremo in Champions anche l’anno prossimo”, poi il commento su Tottenham-Milan

Il difensore rossonero Pierre Kalulu ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Tra i tanti temi affrontati: il suo approdo a Milano, la Champions, il nuovo stadio e la battuta di Mbappé.

Sulla Champions League:

Sulle differenze tra il calcio italiano, francese e inglese in ambito europeo:

«Io non sono cresciuto in Italia, parlerei di gioco moderno, offensivo, di molta corsa, di intensità nei duelli: 20’ di Champions sono più intensi. Dipende da chi affronti, ma in Italia gli allenatori fanno più attenzione all’aspetto difensivo. In Francia si difende più in blocco, qui più individualmente, uno contro uno, il che a volte è più rischioso. Quando affronti le inglesi, ti senti allo stesso livello ma il ritmo deve essere più alto, è tutto più veloce, cambia il tempo effettivo e sul campo lo senti. Quanto ai soldi, aiutano, ma non è il prezzo che fa il talento. Non sarebbe una sorpresa, però, se Milan, Napoli e Inter passassero il turno: contro di loro sono sempre le partite più europee”.