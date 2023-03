Kalulu spiazza tutti: il suo idolo da bambino non era un difensore

Dopo un pessimo inizio nel 2023 in cui il Milan ha subito ben 18 gol, la squadra di Pioli è riuscita ad invertire decisamente la rotta nel mese di febbraio. Grazie al passaggio alla difesa a 3 il Milan ha subito un solo gol. Uno dei punti cardine dalla scorsa stagione nella difesa dei rossoneri è sicuramente Pierre Kalulu.

Il difensore francese è approdato al Milan dal Lione nel 2020 per la modica cifra di 1,29 milioni di euro. Da allora il difensore francese classe 2000 ha moltiplicato il suo valore di mercato diventando uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico mondiale. Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, insieme al suo connazionale Giroud, ha rilasciato una breve intervista ai social del Milan realizzata con il partner Sorare.

Di seguito le parole rilasciate da Pierre Kalulu ai social del Milan.

Il mio momento preferito in maglia rossonera è stato il primo match in Champions League nella scorsa stagione.

Le mie leggende rossonere preferite sono: Cafù, Maldini e Nesta. Mio padre e mio zio ne parlavano molto.

Il mio idolo da piccolo era Ronaldinho: lo vedevo su Youtube ogni volta in cui cercavo le migliori giocate o altre cose. Youtube credo abbia aiutato molti difensori a sapere come pensa un attaccante.

Sin da piccolo ho iniziato a giocare in difesa ed è stata un’ottima scelta.