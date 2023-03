Verso il Tottenham, Sacchi non ha dubbi: “C’è una sola strada per superare il turno”

Cancellare dalla propria mente la sconfitta di Firenze, regalando un’impresa ai propri tifosi. Questo il compito del Milan ormai giunto in quel di Londra, a poche ore da una delle sfide più importanti della stagione. Affrontare il Tottenham di Antonio Conte, nella splendida cornice del Tottenham Hotspur’s Stadium, è infatti l’ultimo scalino che separa gli uomini di Stefano Pioli dai quarti di Champions.

Milan-Tottenham

Oltre 10 anni di diguino, in cui vedere il Milan fra le migliori 8 d’Europa pareva poco più che un miraggio, potrebbero finalmente terminare questa sera. I rossoneri hanno infatti trionfato di misura all’andata e, al netto di un Tottenham apparso spento e scarico, l’impresa è respirabile nell’aria. A tal proposito nasce un’intervista posta ad Arrigo Sacchi, in cui appare la personalissima visione del tecnico in merito all’imminente impegno Milan.

“A Londra per far soffrire il Tottenham”, i consigli di Sacchi per il Milan

Fautore dei successi del grande Milan epoca 80-90, Arrigo Sacchi è intervenuto sulla sfida odierna rilasciando un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sulle pagine del quotidiano rosa, si leggono infatti le opinioni del tecnico romagnolo in merito al confronto fra Tottenham e rossoneri: