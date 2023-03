Milan sconfitto, altro che Champions League: pesantissima critica da Criscitiello! (FOTO)

Cade ancora in campionato un Milan irriconoscibile, sotto i colpi di un’Udinese tornata a trionfare fra le mura domestiche. Nella serata di Ibrahimovic, divenuto il marcatore più anziano in Serie A, i rossoneri confermano il trend negativo delle ultime due giornate di campionato.

Zlatan Ibrahimovic

Pronti via e la apre Pereyra, seguito dallo storico pareggio di Ibra e dall’immediato sorpasso Beto in circostanze controverse. Un Milan completamente in balia dei friulani crolla però nel secondo tempo, con il definitivo 3-1 siglato da Ehizibue senza non poche polemiche. Un match ricco di episodi quello di Udine, di cui ampiamente si discute anche sui social. il caso di Michele Criscitiello.

Criscitiello duro contro il Milan, le critiche ad Ibra e alla squadra

Torna a vincere in casa l’Udinese, e lo fa contro la seconda milanese affrontata. L’ultimo successo casalingo dei bianconeri risaliva infatti al 3-1 rifilato lo scorso settembre all’Inter di Simone Inzaghi. Con lo stesso risultato, i friulani abbattono anche il Milan, aspramente criticato da Michele Criscitiello tramite un tweet apparso sui propri profili social.