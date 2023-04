Champions League, Inter o Milan? Sentite Chiellini: “Sono più forti!”

Il Milan, dopo aver eliminato ai quarti di finale di Champions League il Napoli, sfiderà l’Inter in semifinale. Saranno due derby infuocati quelli che andranno in scena il 10 e il 16 maggio, in cui entrambe le compagini vorranno strappare un biglietto per la finale di Istanbul del 10 giugno.

Milan e Inter si sono già sfidate in Champions League due volte: nelle semifinali del 2003 in cui a prevalere erano i stati i rossoneri che hanno poi vinto quell’edizione della massima competizione europea ai rigori a Manchester contro la Juventus; e nei quarti di finale del 2005 in cui a prevalere sono stati nuovamente i rossoneri che poi persero la finale ai rigori, ad Istanbul, nella storica sfida contro il Liverpool.

Euroderby, le dichiarazioni di Chiellini

Chiellini

Dopo aver lasciato la Juventus al termine della scorsa stagione, Giorgio Chiellini si è trasferito al Los Angeles FC. L’ex difensore della Nazionale, nel corso della diretta Fanast RFT su Discord, ha commentato la doppia sfida europea tra Milan e Inter; di seguito le sue dichiarazioni.