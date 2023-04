DOVE VEDERE BOLOGNA MILAN – In casa rossonera la Champions League è l’argomento principale, ma non va dimenticato che tra le due sfide con il Napoli c’è di mezzo un importante match di campionato. Il Milan, nella trentesima giornata di Serie A, affronterà il Bologna di Thiago Motta.

Un incontro che si preannuncia tutt’altro che facile per il Diavolo, reduce dal successo contro i partenopei. Nelle ultime cinque uscite in campionato la squadra di Stefano Pioli ha ottenuto solamente cinque punti. I felsinei, da parte loro ne hanno portati a casa ben otto e sono molto vicini alla zona Conference League. Il Milan invece, attualmente quarto, deve difendere il proprio posto dalle inseguitrici.

Dove vedere Bologna Milan

Quando si giocherà Bologna Milan

La gara tra Bologna e Milan andrà in scena sabato 15 aprile alle ore 15:00. A dirigere il match sarà l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, assistenti di linea Colarossi e Del Giovane. Al Var ci sarà invece Di Bello.

Dove vedere Bologna Milan in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in TV ed in streaming su DAZN scaricando l’apposita applicazione. Il prepartita inizierà alle ore 14:30, la telecronaca è affidata a Stefano Borghi, al commento tecnico l’ex centrocampista Dario Marcolin.

Dove vedere Bologna Milan

Le probabili formazioni del match, Pioli verso il turnover

Mister Stefano Pioli, visto il prossimo impegno di Champions League, in programma martedì sera a Napoli, potrebbe ricorrere ad un ampio turnover. In difesa possibile chance per Florenzi e Thiaw, a centrocampo Vranckx scalpita per una maglia da titolare. Sulla trequarti opportunità per De Ketelaere. In avanti Origi in vantaggio su Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. Allenatore: Stefano Pioli.