Dove vedere Napoli-Milan: in tv e in streaming

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN – Il Milan è pronto ad affrontare il Napoli capolista nel primo dei tre match (tra Serie A e Champions League) di queste due settimane e poco più.

Una sfida di vitale importanza per gli uomini di Stefano Pioli, chiamati a dare un segnale soprattutto dopo i risultati che parlano di un’Inter uscita sconfitta contro la Fiorentina e di una Lazio che ha allungato per il momento con la vittoria contro il Monza.

D’altro canto, gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di portare a casa altri tre punti che significherebbero un’aritmetica più vicina in ottica Scudetto.

SSC Napoli v AC Milan – Serie A Stefano Pioli manager of AC Milan talks with Luciano Spalletti manager of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 6 March 2022. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol220306_npSyg.jpg

Napoli-Milan: come arrivano le squadre al match

Napoli e Milan arrivano con due obiettivi diametralmente opposti alla sfida del ‘Maradona’. Gli azzurri dopo la sconfitta contro la Lazio del 3 marzo hanno collezionato un filotto di vittorie consecutive che hanno permesso di allungare ancora di più dalle inseguitrici. Ora mancano solo 15 punti per la vittoria aritmetica dello Scudetto e iniziare il mese di aprile con una vittoria sarebbe fondamentale per gestire le forze in vista del futuro.

Il Milan, invece, è reduce da un periodo horror in Serie A. L’ultima partita è stata una pesantissima sconfitta alla ‘Dacia Arena‘ contro l’Udinese che ha tenuto i rossoneri al quarto posto con soli 48 punti in classifica, a -2 dall’Inter che è al terzo posto e a -23 dal Napoli primo. Stefano Pioli spera di ritrovare lo spirito giusto per tornare a vincere e puntare alla Champions League.

Napoli-Milan in tv e streaming



Napoli-Milan si gioca questa sera, domenica 2 aprile 2023, allo Stadio Maradona con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in diretta tv servirà scaricare l’app su una Smart TV compatibile. Sono utilizzabili i dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast, oppure console come PlayStation e Xbox. In alternativa, c’è anche il TIMVISION Box.

Chi possiede un abbonamento a Sky e a DAZN attivando Zona DAZN sul proprio decoder potrà invece vedere Napoli-Milan in tv sul canale 214 del decoder. Per vedere Torino-Napoli in diretta streaming, occorrerà scaricare l’app di DAZN su smartphone e tablet o collegarsi al sito ufficiale di DAZN e selezionare la finestra della partita.