DOVE VEDERE ROMA MILAN – Il campionato di Serie A è ormai giunto alle battute finali e se lo Scudetto ha da tempo preso la via di Napoli, gli altri verdetti restano ancora tutti da definire. Tra le lotte più accese c’è quella per accedere alla prossima Champions League. La gara tra Roma e Milan, in questo senso, sarà un vero e proprio scontro diretto.

La squadra di Pioli condivide la quarta posizione in classifica proprio con la compagine guidata da José Mourinho. Le due formazioni hanno due punti di vantaggio sull’Inter e rispettivamente cinque e tre punti di ritardo su Lazio e Juventus. Nell’ultima uscita i rossoneri hanno superato il Lecce a San Siro, mentre i giallorossi si sono arresi contro l’Atalanta a Bergamo.

Una sfida che vale molto più di tre punti come sottolineato dallo stesso Pioli nella conferenza stampa di presentazione. Nella stessa giornata si affronteranno anche le due concittadine, Inter-Lazio scenderanno in campo domenica alle 12:30.

Dove vedere Roma Milan

Quando si gioca Roma Milan

La sfida andrà in scena sabato 29 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma che come da consuetudine sarà tutto esaurito. Nell’impianto capitolino ci sarà anche una buona presenza di tifosi rossoneri. La direzione dell’incontro è affidata al signor Daniele Orsato della sezione di Schio, uno degli arbitri più esperti del nostro campionato.

Dove vedere Roma Milan in tv e streaming

Roma-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN, è possibile seguire la partita in TV e Streaming scaricando l’apposita applicazione. La telecronaca è affidata a Stefano Borghi, al commento tecnico l’ex calciatore Emanuele Giaccherini.

Le probabili formazioni: Pioli ritrova Giroud

Come sottolineato in conferenza, il tecnico parmense riavrà a disposizione Olivier Giroud. Assenti invece Ibrahimovic, Pobega e Florenzi. Anche lo Special One è alle prese con qualche piccolo problema di formazione legato agli infortuni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli