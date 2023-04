Ultim’ora Milan, non solo Giroud: altro infortunio in vista del Lecce!

Il Milan scenderà in campo domani pomeriggio alle 18 contro il Lecce a San Siro, dopo aver ottenuto il pass per le semifinali di Champions League avendo eliminato il Napoli ai quarti. I rossoneri sono chiamati a risalire la classifica per ottenere la qualificazione per la prossima edizione della Champions League. Gli uomini di Pioli, dopo la sospensione della penalizzazione alla Juventus, sono momentaneamente quinti in classifica, fuori dai primi 4 posti che garantirebbero la partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione.

I rossoneri nella sfida di domani pomeriggio però dovranno rinunciare ad Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli, ma non solo: Stefano Pioli dovrà rinunciare anche a Tommaso Pobega.

Infortunio per Pobega, salta il Lecce

Tommaso Pobega

Stefano Pioli, nella sfida di domani contro il Lecce, dovrà fare a meno non solo di Olivier Giroud ma anche di Tommaso Pobega, l’ex Torino sabato scorso era stato decisivo realizzando il gol del pareggio nella sfida contro il Bologna terminata 1-1.

Il centrocampista italiano oggi durante l’allenamento, in uno scontro di gioco, ha riportato una frattura costale composta e non potrà essere a disposizione nella sfida di domani.