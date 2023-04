Lukaku, squalifica revocata per Inter-Juve: la reazione di Leao (FOTO)

Il Milan dopo aver eliminato il Napoli ai quarti di Champions League, in semifinale incontrerà l’Inter. I nerazzurri mercoledì sera scenderanno in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e Inzaghi potrà contare su Romelu Lukaku, graziato oggi pomeriggio da Gabriele Gravina, che era stato espulso a causa dell’esultanza provocatoria nei confronti della Curva Sud dell’Allianz Stadium in seguito ad alcuni cori razzisti che gli erano stati rivolti negli attimi del rigore realizzato.

Rafael Leao, nonostante la grande rivalità tra Milan e Inter ha voluto far sentire sui social la sua vicinanza a Romelu Lukaku.

La reazione su Twitter di Leao

Leao tweet

Rafael Leao si conferma attivissimo sui social quando gli argomenti a lui cari hanno novità importanti. Questa sera il portoghese ha espresso il suo apprezzamento per la scelta di Gravina di graziare Lukaku e annullare la seconda ammonizione raccolta nella sfida di andata contro la Juve, rimettendo il centravanti a disposizione di Inzaghi per la sfida alla squadra di Allegri. Su Twitter, Leao ha pubblicato un triplo applauso alla notizia della grazia ricevuta da Lukaku.