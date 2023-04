Milan Napoli, Bagni condanna i rossoneri: “Spalletti ha un vantaggio”

La sfida fra Milan e Napoli, valida per i quarti di finale di Champions League, ha praticamente monopolizzato l’intero panorama calcistico italiano. Un vero e proprio classico del nostro campionato verrà riproposto in terra europea. Inoltre, la posta in gioco rende lo scontro ancor più avvincente.

Da una parte il Napoli, in calo dopo lo 0-4 subito proprio per mano dei rossoneri in campionato. Dall’altra, la compagine di Stefano Pioli, decisa a capitalizzare sui partenopei per “vendicarsi” di chi sta scucendo lo Scudetto dal petto del diavolo. Giunti all’antivigilia dell’incontro, un ex calciatore di spessore della nostra Serie A è intervenuto in merito alla sfida.

Critiche a Pioli ed elogi a Spalletti, le parole di Salvatore Bagni

Campione d’Italia con il Napoli nel 1986/87, nonché passato in quel di Milano in maglia Inter, Salvatore Bagni è stato intervistato sul match dalla Gazzetta dello Sport. Fra le righe del quotidiano rosa, Bagni ha espresso la propria opinione in merito al confronto fra Spalletti e Pioli, con assenza di dubbio alcuno nel proprio pronostico:

Stefano Pioli (sx) e Luciano Spalletti (dx)