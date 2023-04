Pioli in ansia, titolare in dubbio per Napoli Milan: scelto il sostituto

Domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il secondo atto dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00 avrà inizio Napoli Milan, la formazione rossonera parte con il vantaggio maturato nell’incontro di andata vinto 1-0 grazie alla rete di Ismael Bennacer.

Per mister Stefano Pioli arrivano però notizie negative in vista del match. Nella fattispecie, Olivier Giroud, non sarebbe al meglio e per questo un suo impiego dal primo minuto, al momento, sembrerebbe tutt’altro che scontato.

Napoli Milan Giroud

Verso Napoli Milan, problemi per Giroud

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella mattinata di ieri l’attaccante francese non avrebbe portato a termine la seduta di allenamento. Il numero 9 del Milan infatti ha rimediato un problema al tendine di Achille della gamba sinistra. Per Giroud si tratterebbe di una conseguenza del colpo subito da Kim mercoledì scorso a San Siro.

In attesa di ulteriori evoluzioni Ante Rebic si candida per una maglia da titolare, potrebbe essere il croato a svolgere il ruolo di prima punta contro il Napoli di Spalletti.