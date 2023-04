Svolta Leao, trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan: cifre e dettagli

La telenovela per il rinnovo di Leao con il Milan sembra stia giungendo al termine. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera, dopo i rinnovi con Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Giroud e Krunic, ha trovato un accordo di massima per il prolungamento contrattuale di Rafael Leao. Il giocatore portoghese è pronto a legarsi al Milan per i prossimi 5 anni ed è vicina anche l’intesa con lo Sporting Lisbona. La trattativa con il club portoghese non si è ancora conclusa ma l’attesa fumata bianca è vicina, potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Nonostante i tentativi da parte del Chelsea e del Real Madrid di portar via Leao dal Milan, non c’è stato nulla da fare. Il portoghese e la sua famiglia, hanno ribadito più volte alla dirigenza rossonera di non voler muoversi da Milano raggiungendo così un accordo con Maldini, Massara e l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Rinnovo Leao, le cifre dell’accordo

Leao

Rafael Leao e il Milan sono pronti a prolungare il loro legame. Il contratto del giocatore portoghese, che al momento percepisce 1,5 milioni netti a stagione più bonus, è in scadenza nel 2024. La dirigenza rossonera, per non lasciar scappar via Leao, ha accontentato il portoghese offrendogli un quinquennale da 7 milioni di euro netti più bonus e 2 milioni per la firma. Il Milan continuerà ad avvalersi dei benefici del Decreto Crescita e in questo modo il nuovo ingaggio di Leao peserà a bilancio sui 9 milioni a stagione.

Dunque, dopo gli addii di Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, i vertici rossoneri non si lasceranno scappar via Rafael Leao che è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan per altri 5 anni.