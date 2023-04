Roma-Milan, formazioni ufficiali: Giroud e Dybala dal primo minuto?

Ufficiali le scelte di formazione di José Mourinho e Stefano Pioli: manca poco al fischio d’inizio di Roma–Milan.

Allo Stadio Olimpico, le due squadre scenderanno in campo alle ore 18 in quello che potrebbe rivelarsi un incontro assolutamente decisivo per la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.

Rossoneri e giallorossi sono infatti appaiati, quarti e quinti, a quota 56 punti: avendo ottenuto un pareggio nell’ultimo precedente in campionato e avendo persino la medesima differenza reti (+14), al momento, il Diavolo si trova avanti solamente grazie al numero di reti segnate (51, contro le 43 della squadra capitolina).

Roma Milan Formazioni Ufficiali

Roma-Milan, la scelta di Pioli su Giroud: le formazioni ufficiali

La vittoria sarebbe dunque di cruciale importanza per il Milan per staccare di tre punti la Roma, ma anche per avere gli scontri diretti a favore in caso di parità di punteggio a fine stagione.

Per far ciò, Stefano Pioli si affiderà ai suoi fedelissimi: l’unico dubbio di formazione riguardava la presenza o meno dal primo minuto di Olivier Giroud, che alla fine risulta regolarmente tra gli undici titolari.

Diversa, invece, la situazione per lo Special One, che dovrà fare a meno di Paulo Dybala: la Joya partirà dalla panchina, ma è pronto a subentrare a gara in corso. Il tandem d’attacco titolare sarà quindi composto da Tammy Abraham e Andrea Belotti.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, Belotti. All. Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli