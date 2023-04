Tra infortuni e assenze, Mou studia il piano anti Leao: le scelte per Roma-Milan!

Roma e Milan si sfideranno oggi pomeriggio alle 18 allo Stadio Olimpico, match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla prossima Champions League: le due compagini sono al momento a pari punti al quarto posto in classifica.

Nelle ultime ore è arrivato l’esito degli esami strumentali di Zlatan Ibrahimovic che hanno evidenziato una lesione muscolare che non gli permetterà di essere del match oggi pomeriggio. Anche Josè Mourinho, però, dovrà fare a meno di alcuni suoi uomini come Smalling, Karsdorp, Wijnaldum e Diego Llorente.

Le probabili scelte di Mourinho

Di seguito le probabili scelte di Mourinho nella sfida tra Roma e Milan, riportate dal Corriere dello Sport.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti

Scelte quasi obbligate per Mourinho che farà partire Dybala dalla panchina, che è apparso acciaccato nelle ultime uscite, per inserirlo poi a gara in corso.

L’allenatore portoghese è pronto a limitare la fascia sinistra del Milan, composta da Leao e Theo Hernandez, schierando su quella fascia Mancini e Celik. La scelta di Mourinho è la stessa dell’andata, in cui Mancini e Celik erano riusciti a limitare per buona parte del match sia Theo sia Leao.