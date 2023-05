Brahim Diaz: “Bella serata per noi”, poi il retroscena sul rigore con Giroud

Il Milan ha stravinto per 5-1 la sfida contro la Sampdoria. Non era facile per i rossoneri tornare sin da subito a vincere, e soprattutto convincere, dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Inter. Gli uomini di Stefano Pioli, però, sono riusciti ad ottenere 3 punti fondamentali per rimanere agganciati al treno delle prime 4 in classifica. Uno dei protagonisti della serata del Milan è stato Brahim Diaz che ha realizzato due assist anche un gol contro i blucerchiati.

Le parole di Brahim Diaz a DAZN

Di seguito le parole di Brahim Diaz nel post partita di Milan-Sampdoria a DAZN.

Brahim Diaz