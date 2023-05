La grande sfida. Juventus-Milan è di gran lunga la sfida da vedere di questo weekend: i rossoneri ed i bianconeri si giocano un pezzo di Europa. Per gli uomini di Pioli i 3 punti rappresenterebbero un enorme passo in avanti in ottica Champions League.

I padroni di casa, reduci dalla penalizzazione di 10 punti e dalla sonora sconfitta per 4-1 con l’Empoli devono necessariamente battere i rossoneri per sperare ancora nella Champions. Un impresa a dir poco titanica, ma mai dare per morti gli uomini di Massimiliano Allegri.

Il Milan invece potrebbe qualificarsi anche perdendo allo Stadium, ma a quel punto dovrebbe giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata, contro un Hellas Verona che lotta per rimanere in Serie A: una sfida da dentro o fuori, che il Diavolo deve cercare di evitare a tutti i costi. Ma dove si potrà vedere la partita?

AC Milan Serie A

Dove vedere Juventus–Milan

Programmato per la serata di domenica alle ore 20:45, il big-match della 37sima Giornata potrà essere visto su DAZN, sia per quanto riguarda lo streaming che per quanto riguarda la diretta televisiva. Per gli abbonati a Sky però, attivando Zona DAZN, la partita sarà visibile sul canale 214.

La coppia formata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo si faranno carico della telecronaca della partita.

Per quanto riguarda le formazioni, Stefano Pioli deve ancora decidere chi schierare tra Saelemaekers e Messias. Davanti però, poco c’è da discutere: Leao, Diaz e Giroud partiranno dal primo minuto. La Vecchia Signora invece, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, potrebbe affidarsi ad Arek Milik e ad Angel Di Maria. Di seguito le probabili formazioni.

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All: Stefano Pioli

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All.: Massimiliano Allegri.