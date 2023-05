Dove vedere Milan Lazio in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN LAZIO – Domani pomeriggio il Milan si gioca, nello scontro diretto con la Lazio, buona parte delle possibilità di rientrare nei primi 4 posti e accedere alla prossima Champions League. Il fischio d’inizio, in programma per le ore 15, sancirà l’avvio di un match che promette spettacolo: i ragazzi di Pioli, dopo il brutto e inaspettato pareggio contro la Cremonese, devono reagire. Di contro una Lazio che venderà cara la pelle per strappare tre punti decisivi ai fini della qualificazione alla prossima Champions.

Dove vedere Milan Lazio

Domani pomeriggio, alle ore 15, l’arbitro Rapuano fischierà l’inizio del match tra Milan e Lazio. Uno snodo fondamentale in ottica quarto posto, soprattutto per i rossoneri che non possono più lasciare punti per strada.

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN: la visione è possibile scaricando l’app su smart tv compatibile, attraverso console di gioco come PlayStation e Xbox, o in alternativa grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, la partita sarà visibile anche in tv sul canale 214.

Per vedere Milan-Lazio in diretta streaming, invece, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o – in alternativa – collegarsi al sito di DAZN tramite computer/notebook e selezionare l’evento.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Data l’importanza del match, Pioli e Sarri metteranno in campo la miglior formazione possibile. Secondo Sky Sport i rossoneri, dopo il turnover con la Cremonese, si ripresenteranno in campo con la difesa titolare. In dubbio Bennacer: nel caso in cui il centrocampista algerino non dovesse farcela, spazio a Saelemaekers sulla trequarti con Krunic al fianco di Tonali in mezzo al campo. Tornano dal primo minuto Giroud e Leao.

Sponda Lazio i dubbi più grandi riguardano Luis Alberto e Zaccagni: lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Basic in vantaggio per una maglia da titolare; l’esterno ex Verona, invece, non si è allenato e rischia di non essere a disposizione.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.