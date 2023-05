L’ex Milan difende Pioli dalle critiche: “Merita fiducia”, poi carica l’ambiente sull’Euroderby

Il Milan questo pomeriggio scenderà in campo alle 18 contro lo Spezia. Gli uomini di Pioli, che martedì affronteranno la sfida di ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, non dovranno sottovalutare la squadra ligure che è ingaggiata nella lotta per la salvezza. I rossoneri, seppur inconsciamente, avranno la testa al match di martedì sera che dovranno approcciare sin dall’inizio nel modo giusto per tentare l’impresa contro i nerazzurri.

Le parole di Shevchenko alla Milano Football Week

Uno dei protagonisti delle notti stellari del Milan in Champions è stato sicuramente Andriy Shevchenko, di seguito le sue parole sull’Euroderby e su Pioli alla Milano Football Week.