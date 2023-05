Addio Milan in estate? Pronto il summit per decidere il futuro!

Due degli acquisti del Milan nella sessione estiva di calciomercato sono stati Divock Origi e Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, dopo una lunga trattativa tra il Milan e il Club Brugge, è sbarcato a Milano nei primi giorni dello scorso agosto. Erano tante le aspettative nei confronti del numero 90 rossonero che finora ha deluso le aspettative.

L’ex Brugge, dopo essersi presentato nel migliore dei modi a San Siro da titolare con un assist contro il Bologna, non ha più timbrato il cartellino né con un gol né con un assist. Nel frattempo arrivano importanti novità sul futuro di De Ketelaere riportate da calciomercato.com.

Le novità sul futuro di De Ketelaere con il Milan

Con questa deludente prima stagione al Milan, De Ketelaere ha insinuato molti dubbi sul suo reale potenziale non solo tra i tifosi ma anche tra gli addetti ai lavori. Il fantasista belga, fortemente voluto la scorsa estate da Maldini e Massara, è costato 35 milioni di euro ma finora il suo rendimento non ha rispettato la somma versata la scorsa estate nelle casse del Club Brugge.

A fine stagione è previsto un incontro tra i dirigenti rossoneri, che non vogliono cedere frettolosamente a prezzo di saldo De Ketelaere, e gli agenti del belga per fare il punto sulla sua prima stagione al Milan e per delineare un programma per il futuro. Nei giorni scorsi sono arrivati sondaggi per De Ketelaere e non è quindi da escludere a priori una sua cessione in prestito. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo e dalla sua voglia di tornare a essere protagonista, al Milan o altrove.