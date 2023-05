Giroud: “Siamo molto felici”, poi le parole su Leao

Alle ore 20:45 ha avuto inizio Juventus-Milan all’Allianz Stadium di Torino. Match decisivo in ottica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Risultato finale di 0 a 1 con la rete di Olivier Giroud al 40esimo minuto su assist di Davide Calabria.

Il Milan è ufficialmente qualificato per la prossima stagione di Champions League dopo una stagione fortemente caratterizzata da alti e bassi.

Olivier Giroud ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Juventus-Milan ai microfoni di DAZN:

Sono tre punti, siamo molto felici. Abbiamo fatto non la migliore partita, abbiamo fatto gol e abbiamo gestito bene. La cosa più importante sono i tre punti.

Sono ringiovanito? Si, cerco di essere sempre in buona condizione fisica, la testa l’ho e voglio continuare ancora per aiutare la squadra.

L’anno scorso abbiamo fatto tanto bene in campionato, in Champions bene. Quest’anno il contrario. L’anno scorso era di fare bene in entrambe.

Leao? Siamo felici per il rinnovo per lui e per il Milan. Speriamo rimanga per 10 anni.

Ho dato la mia maglia ai tifosi ed ho chiesto la maglia a De Ketelaere per non essere nudo.