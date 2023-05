Leao-Milan, clamoroso retroscena: un top club europeo aveva chiesto informazioni

Una delle situazioni che ha tenuto banco in casa Milan nell’arco dell’intera stagione è stata quella legata al rinnovo di Rafael Leao. Il tira e molla tra la dirigenza rossonera e l’entourage del portoghese sembra si sia definito nelle ultime settimane: Leao rinnova con il Milan a 7 milioni di euro l’anno fino al 2028 e nel contratto sarà presente una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Il talento portoghese prima che raggiungesse un accordo con i rossoneri, viste le sue qualità, è stato contattato da vari top club europei come il Chelsea ma non solo. In queste ore è emerso un retroscena su un altro top club europeo interessato a Leao.

Il retroscena su Leao

Leao

Come riportato da Sport.es, Rafael Leao prima di definire il rinnovo con il Milan era finito nel mirino del Barcellona. Il presidente Joan Laporta aveva chiesto il giocatore a Jorge Mendes ma il prezzo e la situazione economica dei catalani non ha permesso a Laporta di affondare il colpo.