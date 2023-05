Milan-Sampdoria, nessuna sorpresa per Pioli: le formazioni ufficiali

Il sabato di Serie A si conclude con la sfida tra Milan e Sampdoria che andrà in scena a San Siro alle 20:45. I rossoneri, dopo essere stati eliminati dalla Champions League a causa delle due sconfitte in semifinale contro l’Inter, devono tornare sin da subito a vincere in campionato.

Gli uomini di Stefano Pioli sono chiamati a conquistare i 3 punti per rimanere attaccati al treno dei primi 4 posti della classifica per ottenere la qualificazione anche alla prossima Champions League.

Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria

Dopo la sconfitta contro lo Spezia e l’eliminazione alle semifinali di Champions League, il Milan deve tornare alla vittoria davanti ai suoi tifosi e concludere nel migliore dei modi una stagione molto difficile.

Dall’altra parte c’è la Sampdoria di Dejan Stankovic che è già retrocessa in Serie B ma che vorrà onorare fino in fondo la propria stagione.

Leao Giroud

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Gunter, Nuytinck; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella