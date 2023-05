Milan, Giroud colleziona una tripletta da sogno: sfatato il tabù del numero nove!

Olivier Giroud ha interrotto il digiuno di gol in Serie A, che durava da ben due mesi. Infatti il francese ha siglato una tripletta nell’ultimo match di campionato contro la Sampdoria.

Un tris arrivato sfruttando le sue caratteristiche migliori: un colpo di testa, un duello vinto e un rigore trasformato perfettamente, che conferma la grande affinità con il dischetto dell’attaccante francese (93% di rigori segnati in carriera).

FOTO: Olivier Giroud (IMAGO)

Per lui si tratta della prima tripletta in Serie A, divenendo il terzo giocatore più anziano a siglare un tris nel massimo campionato italiano. Inoltre il francese non metteva a segno tre reti in una sola partita dal 16 maggio 2016 (Arsenal-Aston Villa).

Tripletta di Giroud, sfatato il tabù della numero nove?

Da anni la maglia numero nove del Milan è diventata una sorta di tabù: nessuno è riuscita ad onorare al meglio la maglia che fu di Pippo Inzaghi e tanti altri campioni.

Un dato, diffuso da Giuseppe Pastore sui suoi canali social, ben sintetizza quanto detto in precedenza: prima di Olivier Giroud in Milan-Sampdoria, l’ultima tripletta di un numero nove rossonero risaliva al 19 aprile 2009: Filippo Inzaghi in Milan-Torino 5-1.

FOTO: Tripletta di Giroud Milan Sampdoria

Dati che lasciano ben sperare i tifosi rossoneri in vista dell’ultima parte di stagione, dove senza dubbio ci sarà bisogno del miglior Giroud per continuare a lottare per un posto in Champions League.