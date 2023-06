Brahim Diaz saluta il Milan, messaggio da brividi ai tifosi!

La stagione del Milan si è conclusa esattamente da una settimana. Domenica scorsa i rossoneri hanno giocato l’ultimo match stagionale contro il Verona ed è stata anche la giornata dell’addio di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, però non è l’unico che non ci sarà più da agosto. Anche Brahim Diaz, infatti, non vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione. Il prestito del fantasista spagnolo è terminato e il giocatore farà quindi rientro al Real Madrid.

Quest’oggi Brahim Diaz ha salutato i tifosi del Milan con un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Di seguito le parole del giocatore spagnolo.

E a voi tifosi, cosa posso dire!? Siete i migliori. Con il vostro sostegno e la vostra passione, ci avete spinto in ogni partita. I vostri cori e la vostra energia hanno reso ogni momento sul campo indimenticabile. Sono davvero grato per tutto l’amore e l’incoraggiamento che mi avete dimostrato durante il mio tempo qui. So che sia nei momenti belli sia in quelli difficili continuerete a tifare e sostenere questa squadra. Questo addio non significa che vi dimenticherò. Porterò sempre nel mio cuore i ricordi dei momenti che abbiamo vissuto insieme, come i gol importanti, le vittorie emozionanti e i pazzi festeggiamenti. Ma anche i momenti difficili che ci hanno reso più forti come squadra. Vi saluto con nostalgia, ma anche con emozione per ciò che verrà. Forza Milan