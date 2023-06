UFFICIALE – Annuncio dell’Eintracht Francoforte sul futuro di Kamada!

Novità per il Milan e il mercato in entrata, arriva l’ufficialità, le strade tra il club e il calciatore si dividono. Il club rossonero è pronto ad affondare il colpo sul giocatore giapponese. Lascerà il suo attuale club tedesco e sarà pronto per approdare in Serie A alla corte del Milan.

Kamada-Francoforte: c’è l’addio

L’ufficialità c’è, secondo Fabrizio Romano ora Daichi Kamada è ufficialmente un giocatore svincolato. L’accordo tra Eintracht Francoforte e Kamada, sull’addio di quest’ultimo, era già stato stabilito nel Febbraio scorso, ed ora sarà libero di firmare a parametro zero con altri club.

Daichi Kamada

Dunque sull’uscio, per il giocatore nipponico, c’è il Milan. L’accordo verbale tra club e giocatore c’è già da tempo, mancano solo le firme ed altri dettagli da definire ma l’accordo è pronto per andare in porto.

Il Milan potrebbe quindi rivelare nelle prossime settimane il primo acquisto ufficiale di questa finestra di calciomercato estiva. Un colpo a parametro zero ben calibrato che potrebbe far bene tra le fila rossonere.