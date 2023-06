Calciomercato Milan, un club si fa avanti per Rebic: la situazione

ll Milan di Stefano Pioli chiuderà la propria stagione a San Siro, contro l’Hellas Verona: quale modo migliore se non quello di giocare l’ultima partita della Serie A 2022-2023 davanti la propria gente?

Dopo essere usciti in semifinale contro i cugini nerazzurri, i rossoneri hanno conquistato il quarto posto e possono gioire della qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle vittoria sulla Juventus nella penultima partita del Campionato.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Rebic? Croato in uscita

Non una stagione brillante quella dei rossoneri: l’uscita dalla Coppa Italia contro il Torino ha sancito l’inizio di un periodo difficile, che ha visto il Milan trionfare solo in Champions, fino alla semifinale persa contro l’Inter. La vittoria dello Scudetto nella passata stagione aveva portato entusiasmo nella corte rossonera, ma quest’anno la corazzata Napoli ha vinto su tutti.

Rebic Milan

Quello che è mancato al Milan nella stagione che si sta per concludere, probabilmente, è la prestazione di alcuni singoli, Rebic compreso: l’attaccante croato, complice anche i numerosi infortuni, è stato fuori dal campo per numerose partite, e quando Pioli ha deciso di schierarlo, Rebic non ha ripagato la fiducia.

Come riferito da Kicker, rivista sportiva tedesca, l’esterno croato sembrerebbe essere in uscita dal Milan: il classe 1993 piace in Germania, in particolare al Wolfsburg di Niko Kovac, ex allenatore di Antè ai tempi dell’Eintracht Francoforte.