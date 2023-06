Milan, riparte il calciomercato: incontro con un top club inglese!

Mollare non è contemplato. Il calciomercato non dorme mai, specialmente dalle parti di Milanello: i rossoneri si preparano per la riapertura estiva del mercato, e già da alcune settimane un numero consistente di calciatori è stato accostato al Milan.

L’addio di Paolo Maldini e di Frederic Massara potrebbe magari scombussolare un po’ le carte in tavola, soprattutto in chiave mercato. D’altro canto però, i rossoneri fanno sapere che alcuni dei calciatori adocchiati sotto l’ultima gestione rimangono comunque sotto tiro.

Uno di questi è sicuramente Daichi Kamada, centrocampista nipponico di proprietà dell’Eintracht di Francoforte, tanto chiacchierato durante le ultime settimane. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, il Milan è deciso a continuare nella trattativa, dato che il n.15 ha già salutato ufficialmente la squadra tedesca. Ma occhio ad un altro possibile colpo.

Daichi Kamada Eintracht Francoforte

Calciomercato: il Milan punta un altro calciatore

Sempre stando a ciò che riporta Di Marzio, il Milan starebbe monitorando la situazione dell’americano Christian Pulisic, con cui ci sarebbero anche già stati dei contatti. Il contratto del classe 1998 con il Chelsea andrà in scadenza nel 2024.