Mercato Milan: la pista Kamada è ancora accesa: manca un tassello per la chiusura

Il Milan sta intavolando varie trattative per il prossimo mercato estivo ma ancora non è riuscito a completarne una. L’obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli, senza gravare troppo sul bilancio.

Proprio per ovviare a queste esigenze i rossoneri hanno messo nel mirino Daichi Kamada. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex Eintracht Francoforte dovrebbe unirsi ai rossoneri entro la fine del mese. L’accordo sulla durata del contratto c’è da tempo, così come quello sull’ingaggio: il trequartista giapponese dovrebbe guadagnare tre milioni di euro per le prossime quattro stagioni. L’unica cosa che manca per l’ufficialità sarebbe un passaggio burocratico legato agli agenti giapponesi in Italia.

Mercato Milan: per la fascia si guarda alla Liga

Quello di Kamada non è l’unico nome sulla lista di mercato della società rossonera. Il Milan infatti sarebbe interessato anche a Samuel Chukwueze, forte esterno del Villareal. Il ventiquattrenne nigeriano ha il contratto in scadenza tra un anno e sta trattando tramite i suoi rappresentanti con i rossoneri per un’intesa sull’ingaggio. La richiesta del club spagnolo per cedere l’esterno è di circa venticinque milioni di euro.