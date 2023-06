Mercato Milan, non solo Scamacca: spunta un nome a sorpresa

Sono ore caldissime in casa Milan. Da una parte l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, dall’altra la partenza di calciatori come Brahim Diaz e l’addio al calcio di Ibrahimovic. La finestra di calciomercato è vicina all’apertura e ci sarà molto lavoro da fare per i prossimi dirigenti.

La priorità dei rossoneri è quella di trovare un nuovo attaccante che possa aumentare le rotazioni vista l’età di Olivier Giroud. In precedenza si era fatto il nome di Marcus Thuram, che sembra però essere molto vicino ad accettare l’offerta del Paris Saint-Germain.

Uno dei calciatori più seguiti è Gianluca Scamacca. Per l’ex calciatore del Sassuolo ci sono anche Inter e Roma, ma la possibilità che potrà scegliere tra l’addio al West Ham a titolo definitivo e il prestito c’è. Il club rossonero apprezza però anche un altro nome.

Calciomercato Milan, in attacco può arrivare Taremi: la situazione

Mehdi Taremi, attaccante del Porto

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Mehdi Taremi è un profilo molto apprezzato. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 e vanta 22 gol nell’ultimo campionato portoghese, nonché 20 nella stagione precedente. Il Porto non vuole svenderlo e l’interesse da parte di altri club esteri c’è.