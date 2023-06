Il Milan tenta il colpo di mercato, i rossoneri puntano un campione del Mondo!

Un nuovo nome per la trequarti. Il calciomercato non dorme mai e questo il Milan lo sa bene: la nuova dirigenza rossonera targata Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vuole da subito lasciare il segno. entrambi i dirigenti sono stati selezionati come gli uomini mercato che dovranno costruire il futuro del Milan.

Una grande, enorme responsabilità, ma soprattutto una stimolante sfida. E pare che la nuova coppia mercato abbia già messo gli occhi su un possibile rinforzo per quanto riguarda la trequarti milanista: con l’arrivo di Kamada ancora non ufficializzato, gli occhi della dirigenza rossonera sono cascati su Thiago Almada.

Calciomercato Milan: spunta il nome di Thiago Almada

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe interessato al giocatore classe 2001, che attualmente gioca in MLS nell’Atlanta United e che ha avuto il privilegio di laurearsi qualche mese fa campione del mondo con l’Argentina.

A questo punto resta da capire se il Milan proverà ad acquistare sia Kamada che Almada o se deciderà di “accontentarsi” di una sola opzione.