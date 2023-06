Milan-Kamada, novità sulla trattativa: i dettagli

Kamada è ormai bloccato da diverse settimane, ma il suo arrivo a Milano non è in discussione.

Dopo Sportiello e Loftus-Cheek, è atteso nei prossimi giorni anche l’arrivo di Daichi Kamada alla corte di Stefano Pioli. La trattativa tra il Milan: sono infatti in fase di risoluzione i problemi burocratici delle scorse settimane e la trattativa andrà in porto.

Milan, si sblocca la trattativa per Kamada

Kamada è ormai prossimo a liberarsi a zero dall’Eintracht Francoforte e, nel corso di questa finestra di calciomercato, sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Questo quanto riportato in edicola questa mattina da Tuttosport. Il trequartista giapponese, in scadenza il 30 giugno col club tedesco, dovrebbe svolgere le visite mediche a Milano già la prossima settimana.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano torinese, i dettagli burocratici sorti un mese fa, che avevano di fatto rallentato la trattativa sono ormai in fase di risoluzione. Una situazione quindi in discesa per il Milan che è pronto ad accogliere Daichi Kamada. Un innesto di fondamentale in vista della prossima stagione, visti soprattutto gli addii di Brahim Diaz e di Zlatan Ibrahimovic.