Milan, Colombo nuovamente in prestito? La notizia sul futuro

Il futuro di Lorenzo Colombo è tutto da scrivere, dopo il riscatto del Milan il calciatore potrebbe partire nuovamente in prestito per una nuova esperienza.

Pochi giorni fa Lorenzo Colombo è stato riscattato dal Lecce come da contratto, ma il Milan ha fatto valere il controriscatto facendolo tornare rossonero almeno per questo periodo estivo. L’ex calciatore del club pugliese ha realizzato 5 gol e 2 assist nello scorso campionato.

Milan, Colombo nuovamente in prestito? Ci prova un club di Serie A!

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Salernitana starebbe provando ad ottenere il prestito dell’attaccante classe 2002, che potrebbe rivelarsi un importante rinforzo per mister Sousa vista anche la possibile partenza di Boulaye Dia.

Saranno giornate molto importanti quelle che dovrà vivere Colombo. Per il calciatore rimane possibile la permanenza a Milano come terza punta, che potrebbe fargli fare esperienza con un calciatore come Olivier Giroud.