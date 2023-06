Dopo gli addii in dirigenza a Paolo Maldini e Frederic Massara, in casa Milan si lavora sul fronte mercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi è Daichi Kamada, nel mirino dei rossoneri già da qualche settimana e in uscita a zero dall’Eintracht Francoforte. Il giapponese è molto apprezzato da Stefano Pioli e il suo acquisto non è in discussione.

Milan, Kamada è in uscita a zero dall’Eintracht Francoforte

Daichi Kamada è ormai prossimo a lasciare l’Eintracht Francoforte dopo quattro stagioni di fila. Il classe ’96 saluterà il club tedesco a zero e arriverà al Milan non appena gli agenti scioglieranno alcuni nodi di carattere burocratico. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport infatti, l’approdo in rossonero del giocatore giapponese non si discute. L’operazione andrà in porto e Kamada sbarcherà a Milano una volta risolte le ultime questioni burocratiche.

Il trequartista asiatico era finito sotto i riflettori del club rossonero già nelle scorse settimane, con il Milan costretto a rallentare i tempi dell’operazione vista la finale della Coppa di Germania dell’Eintracht contro il Lipsia. 47 presenze, 16 gol e 7 assist, questi i numeri stagionali di Kamada che hanno convinto la società di via Aldo Rossi a virare su di lui. Oltre 150 gettoni con la maglia del Francoforte dal 2017 ad oggi per il giapponese, che ha siglato in totale 40 reti. Una Europa League nella scorsa stagione e una Coppa di Germania nel 2017/18 invece, i trofei vinti in Germania.