Milan, nome a sorpresa per il dopo Tonali: contatti con l’entourage

In casa Milan per la società rossonera è tempo di pensare al calciomercato. Nelle ultime ore si sono fatti nomi su nomi per il centrocampo.

Il calciomercato estivo è cominciato da pochi giorni e tutte le big italiane sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. Il Milan è una delle società più attive anche se l’inizio di questa sessione estiva di mercato non è stato dei migliori, anzi tutt’altro.

I tifosi hanno assistito ad uno degli addii più dolorosi degli ultimi anni: dopo la rinuncia a fine stagione a Paolo Maldini il club ha trovato l’accordo per la cessione del centrocampista Sandro Tonali, considerato da molti come il possibile erede (come bandiera) dell’ex capitano rossonero. Alla fine ha deciso l’aspetto economico e il Milan ha incassato quasi 80 milioni dal Newcastle, club inglese gestito dal fondo arabo PIF. Ora sta alla società accontentare i tifosi.

Tra questi ultimi c’è grosso malcontento e la consapevolezza che al momento la rosa non è da scudetto. In particolare la società è molto attiva a centrocampo e in attacco, due reparti dove vanno rinforzati diversi ruoli. Oltre a Tonali non bisogna dimenticare l’addio di Brahim Diaz (rientrato al Real Madrid dal prestito) e il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, bomber ultraquarantenne molto importante soprattutto come leader nello spogliatoio. La società lavora in primis a centrocampo dove Pioli dovrà fare a meno anche dell’infortunato Bennacer, out per tutta la prima parte della prossima stagione.

Milan, nome nuovo per il centrocampo

Con Kamada bloccato ormai da tempo (il giapponese dovrebbe arrivare a parametro zero) il club rossonero è alla ricerca di un centrocampista di quantità e qualità che possa rendere al meglio nel 4-2-3-1 di Pioli. Nelle ultime ore è stato accostato il centrocampista Davide Frattesi, nel mirino anche dell’Inter, ma il giocatore del Sassuolo è una mezzala e non sembra molto idoneo a questo particolare modulo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il Milan avrebbe cosi messo nel mirino il centrocampista del Benfica Luis Florentino.

Classe 1999 il calciatore portoghese sembra ideale per sostituire Tonali e Moncada ha già sondato il terreno per il calciatore. I portoghesi sono però una bottega cara e valutano il giocatore almeno 30 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club rossonero avrà davvero la voglia di affondare il colpo. Frattesi piace ancora, ma l’opzione Florentino prende quota e Pioli è in attesa del nuovo centrocampista. Sarà un mercato scoppiettante per la formazione milanese.