Rivoluzione Milan, il piano di Furlani dopo l’acquisto di Kamada

Partita la rivoluzione in casa rossonera. Oltre all’addio già annunciato di Zlatan Ibrahimovic, che ha salutato tutti durante l’ultima partita in casa contro l’Hellas Verona, nella giornata di lunedì si è consumata quella che, per i tifosi del Diavolo, ha tutta l’aria di una vera e propria catastrofe.

L’addio del ds Paolo Maldini, ufficializzato nella giornata di ieri ha dato inizio all’era di Moncada e Furlani, chiamati a sostituire i due ex dirigenti.

Nonostante l’addio della bandiera rossonera, l’acquisto di Kamada, svincolatosi dall’Eintracht, non dovrebbe saltare, anzi, mentre per ciò che riguarda il futuro tutto potrebbe cambiare.

Milan Kamada Furlani Moncada

Futuro Milan, il nuovo piano di Gerry Cardinale!

In particolare, secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, chi ha la massima fiducia del proprietario americano è sicuramente Stefano Pioli, forse al centro delle divergenze tra Cardinale e Maldini ed ora vero punto di riferimento di questo nuovo corso.

Il progetto sarà incentrato ancor di più sui giovani, con Moncada che, quindi, sarà il protagonista assoluto delle prossime sessioni estive.

Verrà sicuramente rinforzato il suo scouting, che ha portato a Milanello già moltissimi campioni come Kalulu e soprattutto Maignan, vero e proprio fiore all’occhiello dell’operato del dirigente.