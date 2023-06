Slitta ancora l’arrivo di Kamada al Milan: svelato il motivo

Fino a poche settimane fa il trasferimento di Daichi Kamada al Milan sembrava soltanto una formalità. Alcune questioni burocratiche mettono però in stallo la trattativa.

A pochi giorni dal licenziamento la coppia Maldini-Massara aveva svolto l’ultima manovra di calciomercato in entrata. Gli ex dirigenti avevano infatti in pugno Daichi Kamada, trequartista in scadenza con l’Eintracht Francoforte.

Allora il trasferimento del giapponese a parametro zero appariva come cosa fatta, ma ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Furlani e Moncada non hanno chiuso le porte ad un plausibile arrivo del nipponico. Secondo quanto riportato la Gazzetta dello Sport, ad oggi ci sono alcune questioni burocratiche ancora da risolvere.

Milan, trattativa per Kamada in stallo: cosa manca per il trasferimento

Per poter vestire la casacca rossonera, Kamada dovrà domiciliarsi in Italia. L’entourage del calciatore è già al lavoro per risolvere questo grattacapo, per cui sarà necessario ancora qualche giorno.

Ciò lascia una porta ancora aperta per eventuali offerte da altre squadre, nonostante la volontà del classe ’96 di accasarsi a Milano. Un altro ostacolo potrebbe contrapporsi tra le due strade. Il Diavolo potrebbe necessitare di uno dei due slot da extra comunitari, come molti dei profili seguiti dalla dirigenza rossonera (da Chukwueze a Loftus-Cheek passando per Arda Guler e Chukwuemeka).