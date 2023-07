Adama Traoré, la decisione del Milan: tifosi spiazzati

La decisione che il Milan ha preso sulla trattativa per Adama Traoré ha colto alla sprovvista i tifosi rossoneri: ecco tutti i dettagli

Il Milan si sta muovendo attivamente sul mercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, soprattutto dal centrocampo in su. Perso Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per 80 milioni di euro, è arrivato Ruben Loftus Cheek.

In avanti, invece, il colpo fin qui è stato Christian Pulisic, che sta vivendo una fase poco brillante della sua carriera. Tuttavia, ha qualità innegabili e con un po’ di lavoro può tornare a essere il top player di tre o quattro anni fa.

Sono diversi i profili valutati dal Milan per questa sessione di mercato. Servono altri giocatori a centrocampo, e anche nella zona centrale dell’attacco. Ma poi ci sono anche le occasioni e Adama Traoré fa parte di quella lista di giocatori importanti che potrebbero arrivare a parametro zero, visto il contratto scaduto lo scorso 30 giugno con il Wolverhampton.

Jorge Mendes sta cercando di piazzarlo in qualche grande club. Tuttavia, il club rossonero ha preso la decisione di non puntare sull’esterno offensivo spagnolo. Una notizia che ha lasciato spiazzati i tifosi vista la grande qualità del giocatore e la sua età: classe ’96, Adama si trova nel pieno della maturità calcistica.

Il Milan molla Adama Traoré: ecco il motivo

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il Milan ha deciso di abbandonare la pista Adama Traoré. L’esterno offensivo spagnolo era stato offerto dall’entourage guidato da Jorge Mendes, con la quale ci sono ottimi rapporti. Ma il club rossonero, al momento, ha altre priorità e non punterà con serietà sul giocatore.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’ipotesi Roma per Adama, mentre nei mesi scorsi era stato proposto anche al Napoli. Il desiderio del giocatore è quello di proseguire la carriera in un top club per fare il salto di qualità e magari giocare le coppe europee con continuità.

La scorsa stagione, Adama Traoré ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni con i Wolves, con 3 gol segnati e 2 assist in 1852′. Non è più un titolarissimo del club inglese, ha scelto un’altra strada e al momento attende l’offerta giusta.

Le ultime indiscrezioni riferiscono di una richiesta per il nuovo ingaggio da almeno 4 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta che difficilmente può essere soddisfatta da club che non hanno grande disponibilità economica. E le priorità di Cardinale sono altre.